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Congreso incumple con nombramiento en la CEGAIP

El organismo sigue operando con solo dos comisionados y sin responsable de control interno

Por Redacción

Mayo 26, 2026 01:39 p.m.
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Congreso incumple con nombramiento en la CEGAIP
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      A casi dos meses de la conclusión del encargo de la última titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), el Congreso del Estado continúa sin realizar un nuevo nombramiento, dejando vacante una de las áreas más sensibles del organismo.

      El OIC es la instancia encargada de vigilar el correcto uso de recursos públicos, revisar contrataciones, licitaciones, auditorías y posibles responsabilidades administrativas dentro de las instituciones públicas, además de investigar denuncias por presuntas irregularidades o actos de corrupción.

      Pese a la relevancia del cargo dentro del sistema de vigilancia y rendición de cuentas, el Poder Legislativo no ha informado sobre una nueva convocatoria ni sobre un proceso formal para designar a la nueva persona titular, como sí ocurrió en 2022, cuando el Congreso emitió un procedimiento público para cubrir el puesto.

      La falta de nombramiento se suma a otra omisión legislativa relacionada con la integración de la CEGAIP, ya que el organismo continúa operando únicamente con dos comisionados, debido a que no se ha llamado a las personas comisionadas supernumerarias para completar el pleno.

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      Hasta el momento, la CEGAIP tampoco ha emitido un posicionamiento público sobre la ausencia de titular en el Órgano Interno de Control, pese a tratarse del área encargada de supervisar el manejo administrativo y financiero del organismo garante de transparencia.

      El vacío institucional ocurre además mientras avanza el proceso legislativo para la desaparición de la CEGAIP como organismo autónomo en San Luis Potosí.

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