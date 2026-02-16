logo pulso
Casi 9 mil se han vacunado contra sarampión en macro módulos

Durante la jornada dominical se vacunaron cerca de cuatro mil personas

Por Redacción

Febrero 16, 2026 01:19 p.m.
A
Cientos de potosinos acudieron por tercer día consecutivo a los macro módulos de vacunación instalados en San Luis Potosí y Soledad, donde se reforzó la protección contra el sarampión.

Durante la jornada dominical se vacunaron cerca de cuatro mil personas, registrándose la mayor afluencia en los cuatro puntos habilitados. En tres días se alcanzó un total de 8 mil 876 potosinas y potosinos inmunizados, resultado de la coordinación entre instancias de salud para responder a la demanda.

La campaña continúa vigente y la población puede acudir a las unidades del IMSS Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta participación social consolida el cambio que se vive y se siente en la cultura de prevención y fortalece la coordinación institucional para proteger la salud pública.

