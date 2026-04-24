Causan reservas seguros para parquímetros

La iniciativa presentada en el Congreso del Estado por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, que busca obligar a los municipios que cuentan con sistemas de parquímetros a contratar pólizas para cubrir robos o daños a vehículos que sufran sus usuarios, generó reservas entre integrantes del Cabildo capitalino, quienes advirtieron posibles afectaciones económicas y a la autonomía municipal.

Propuesta de seguros para vehículos en parquímetros

La propuesta de la legisladora priista, presentada al Congreso en la sesión de ayer, plantea que, además de cobrar por el uso del espacio público, los municipios asuman la responsabilidad sobre eventuales daños por las causas citadas que puedan sufrir los vehículos, al considerar que actualmente existe un vacío legal en perjuicio de los usuarios, situación que ya se presenta en ciudades como la capital potosina.

Reacciones y análisis de integrantes del Cabildo

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Al respecto, la regidora priista Margarita Sánchez Fiscal señaló que "la iniciativa debe analizarse a fondo, ya que implicaría un gasto adicional para el Ayuntamiento".

Indicó que incluir un seguro no sería viable con la tarifa actual de ocho pesos por hora, además de que todos los cobros están sujetos a la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado.

Por su parte, el regidor del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Zavala, evitó adelantar una postura y sostuvo que primero se debe revisar la propuesta para evaluar su viabilidad y, en su caso, adecuarla al ámbito del ayuntamiento capitalino.