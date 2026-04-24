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Choque en avenida Gálvez deja ciclista lesionado

Accidente en 3a Oriente y Gálvez moviliza a autoridades municipales

Por Redacción

Abril 24, 2026 08:10 a.m.
A
Choque en avenida Gálvez deja ciclista lesionado

Un ciclista resultó lesionado la mañana de este viernes tras un choque entre dos vehículos en la intersección de la calle 3a Oriente y la avenida Gálvez.

De acuerdo con el reporte registrado a las 07:30 horas, un automóvil Mazda color azul circulaba sobre 3a Oriente y, al incorporarse a la avenida Gálvez, impactó contra una camioneta Nissan de caja seca, color blanco.

Tras el choque, la camioneta salió proyectada y golpeó a un ciclista que se encontraba esperando para cruzar la avenida. El afectado quedó tendido sobre el pavimento, en espera de ser trasladado para recibir atención médica.

Elementos de peritos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

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