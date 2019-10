CEA a diputados: no politicen el alza a tarifas de agua

El director de la Comisión Estatal del agua Jesús Alfonso Medina Salazar admitió que la cobertura de drenaje se desplomó, y observó que las encuestas de la Coneval tienen un grado de confiabilidad que no alcanza el 95%, pero para mejorar tanto en saneamiento como en abastecimiento de agua pidió a los diputados no politizar la actualización de las tarifas para la Ley de Ingresos 2020 de los organismos operadores.

Dijo que la ley es muy clara y específica con el mecanismo para las actualizaciones tarifarias y en ninguna parte de la ley dice que los diputados deberán autorizar o no las tarifas, sino que hay una fórmula que debe permitir el cálculo y ese mecanismo tiene que aplicar.

"Ustedes no tienen porqué adjudicarse la concesión de una tarifa porque está plasmado en la ley y la ley se tiene que respetar y a lo que tenemos que apegarnos esa a la aplicación de la fórmula y a que los municipios lo hayan hecho de manera correcta".

Dijo no entender por qué debe ser rechazado o turnada a comisiones una actualización de las tarifas cuando no haya ningún problema, e incluso no contravenga la ley en la que en ningún momento se dice que la responsabilidad de la actualización de las tarifas de los diputados y dijo que políticamente los diputados no tienen por qué cargar con eso.

Dijo que tiene que hacer un esfuerzo para monitorear con mayor periodicidad para tratar de buscar que los ríos se encuentran en mejor estado.

Para lo que se refiere a la presión de drenajes colapsados que aparecen muchos municipios de tratamiento por ejemplo en Ciudad Valles San Luis Potosí baja mucho la percepción de falta de mejora a la infraestructura

Solicitó a los municipios que construyen y reparan los drenajes colapsados pero también han construido drenajes que no descargan a las plantas de tratamiento. Las aguas negras van a descargar algunas y en muchos casos esas aguas que a veces se llenan de otros elementos, de basura, se tapan los drenajes y los pozos de visita de los sistemas.

Recordó que en el caso de municipios de Villa de Ramos y Salinas de Hidalgo, han construido drenajes muy importantes en comunidades más de 3 mil habitantes en el caso de El Barril y el caso de Salitral de Carreras y no hay plantas de tratamiento.