CEA aplica sanciones por 30 mdp a El Realito
La empresa Aquos ha sufrido seis fallas en este año
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Derivado de las seis fallas acumuladas en el acueducto El Realito en lo que va de 2026, se han aplicado penalizaciones por 30 millones de pesos a la empresa Aquos El Realito S.A. de C.V., informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
CEA penaliza a Aquos El Realito por fallas en acueducto
Describió que cada suspensión del servicio significa una multa de alrededor de 5 millones de pesos aplicada a la administradora, es decir, los 30 millones de pesos referidos por las seis fallas técnicas.
Explicó que al fin de mes, cuando la compañía entrega la factura para el cobro, el Gobierno del Estado procede con el descuento de la sanción económica en la siguiente mensualidad, dado que es un proceso diferido.
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Problemas eléctricos afectan suministro y sanciones
En entrevista, Martínez Sánchez aclaró que los tres últimos desperfectos no correspondieron a la infraestructura física, sino a inconvenientes en el sistema eléctrico generado por tormentas eléctricas.
Explicó que aunque se presenten este tipo de afectaciones ajenas a la empresa –como fenómenos meteorológicos–, se aplican las medidas, sobre todo, si el suministro no se brinda por varios días.
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