Celebra Torres Sánchez nueva Ley de Amparo; las A.C. abusaban, señala

El secretario de Gobierno consideró que esta figura legal era utilizada contra gobierno para frenar proyectos

Por Rubén Pacheco

Octubre 02, 2025 01:29 p.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

Luego que el Poder Legislativo federal aprobó reformas a la Ley de Amparo, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, declaró que dicho medio de defensa es utilizado por supuestas asociaciones civiles con fines "abusivos".

Dijo que las organizaciones no gubernamentales (ONG) pretextaban violaciones generales al momento de tramitar los amparos, cuyos argumentos frenan la actividad de las instalaciones públicas de forma innecesaria.

El funcionario estatal consideró que la modificación busca ordenar, mas no limitar el ejercicio de dicho recurso legal constitucional que "había sido utilizado de forma desmedida por supuestas asociaciones", añadió.

"Yo creo que la respuesta a ese uso indiscriminado de este medio extraordinario de defensa, pues se tuvo con la reforma que tuvo a bien enviar nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y que el día de ayer fue avalado por el Senado de la República", comentó.

Recriminó que San Luis Potosí tiene muchos ejemplos de ello, por ejemplo, en el proceso de municipalización de la delegación de Villa de Pozos, cuyo impugnación retrasó el mismo.

"Al final del día, la Ley de Amparo-juicio de Amparo es una herramienta importantísima para todos los ciudadanos, para los gobernados. Hay que decirlo: que muchas veces se había venido haciendo un uso abusivo de ese medio extraordinario de defensa, que así es considerado (...) por las asociaciones", concluyó.

