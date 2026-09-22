Centralización de salud privó a SLP de 80% de recursos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La falta de medicamentos, insumos quirúrgicos y hasta de mantenimiento en hospitales públicos de San Luis Potosí evidencia las consecuencias de la centralización de los servicios de salud, consideró la diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.
Lo anterior, luego de que usuarios reportaran durante el fin de semana problemas de abasto en hospitales como el del Niño y la Mujer y el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, situación que habría provocado retrasos en algunas operaciones. También se señalaron deficiencias en los servicios sanitarios por falta de mantenimiento.
Azuara Yarzábal atribuyó esta situación a la decisión de la Federación de concentrar los recursos destinados a salud, pues, afirmó, a San Luis Potosí se le habría reducido hasta 80 por ciento de los recursos que anteriormente ejercía directamente. Señaló que el problema se refleja en el número de recetas que no han podido surtirse y habló de cerca de 80 millones a nivel nacional.
La legisladora también cuestionó el proceso federal de compra consolidada de medicamentos y afirmó que se han detectado irregularidades que han llevado a suspender algunas licitaciones. Además, aseguró que un presunto robo por 13 mil millones de pesos en Birmex ha contribuido a agravar el desabasto, aunque estas afirmaciones requieren ser contrastadas con las investigaciones y datos oficiales correspondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Ya raya en la crueldad. Esto ya es injusto para la ciudadanía", reprochó Azuara Yarzábal, al señalar que la falta de insumos no sólo afecta la entrega de medicamentos, sino también la realización de cirugías y el funcionamiento cotidiano de los hospitales.
no te pierdas estas noticias
Congreso instalará sala de lactancia; Jucopo definirá presupuesto
Pulso Online
El espacio podrá ser utilizado por trabajadoras, visitantes y usuarias del Poder Legislativo
¿Por qué muchas mujeres llevan flores amarillas este 22 de septiembre?
Pulso Online
Los ramos que se observan en calles, oficinas y escuelas forman parte de una tendencia inspirada en la telenovela argentina Floricienta,
Los números de Gallardo en su Quinto Informe
Pulso Online
El gobernador reportó más de 530 escuelas intervenidas y anunció inversiones por 10 mil millones de pesos en infraestructura