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Centralización de salud privó a SLP de 80% de recursos

Por Samuel Moreno

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Centralización de salud privó a SLP de 80% de recursos
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      La falta de medicamentos, insumos quirúrgicos y hasta de mantenimiento en hospitales públicos de San Luis Potosí evidencia las consecuencias de la centralización de los servicios de salud, consideró la diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.

      Lo anterior, luego de que usuarios reportaran durante el fin de semana problemas de abasto en hospitales como el del Niño y la Mujer y el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, situación que habría provocado retrasos en algunas operaciones. También se señalaron deficiencias en los servicios sanitarios por falta de mantenimiento.

      Azuara Yarzábal atribuyó esta situación a la decisión de la Federación de concentrar los recursos destinados a salud, pues, afirmó, a San Luis Potosí se le habría reducido hasta 80 por ciento de los recursos que anteriormente ejercía directamente. Señaló que el problema se refleja en el número de recetas que no han podido surtirse y habló de cerca de 80 millones a nivel nacional.

      La legisladora también cuestionó el proceso federal de compra consolidada de medicamentos y afirmó que se han detectado irregularidades que han llevado a suspender algunas licitaciones. Además, aseguró que un presunto robo por 13 mil millones de pesos en Birmex ha contribuido a agravar el desabasto, aunque estas afirmaciones requieren ser contrastadas con las investigaciones y datos oficiales correspondientes.

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      "Ya raya en la crueldad. Esto ya es injusto para la ciudadanía", reprochó Azuara Yarzábal, al señalar que la falta de insumos no sólo afecta la entrega de medicamentos, sino también la realización de cirugías y el funcionamiento cotidiano de los hospitales.

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