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Cesados operadores con trastornos, dice Araceli Martínez A.

La SCT consideró un riesgo para su propia persona y los usuarios mantenerlos activos

Por Samuel Moreno

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Cesados operadores con trastornos, dice Araceli Martínez A.
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      La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, ha dado de baja o suspendido temporalmente a operadores del transporte público tras detectar problemas de salud mental que podrían representar un riesgo tanto para los propios conductores como para los usuarios, informó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.

      La funcionaria explicó que estas determinaciones se toman a partir de evaluaciones realizadas por el departamento de Psicología de la SCT, así como de dictámenes psicométricos y valoraciones de especialistas en materia de salud. Cuando se determina que un operador no se encuentra en condiciones adecuadas para conducir, se procede con su baja o suspensión temporal para que pueda recibir atención y terapia.

      Martínez Acosta señaló que recientemente se concretaron dos casos de este tipo, uno en Rioverde y otro en la capital potosina. En ambos, las evaluaciones permitieron identificar condiciones que hacían necesario retirar temporalmente a los conductores de sus actividades, con el objetivo de evitar situaciones que pudieran poner en riesgo a pasajeros y operadores.

      Ante esta situación, la SCT busca fortalecer el seguimiento personalizado de los trabajadores del transporte público para detectar oportunamente problemas como depresión, estrés u otras afectaciones emocionales. La titular de la dependencia señaló que parte de estas condiciones pueden estar relacionadas con conflictos familiares y situaciones de estrés que los operadores trasladan consigo al momento de iniciar sus jornadas laborales.

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      No obstante, reconoció que uno de los principales obstáculos para atender estos casos es que los propios operadores acepten recibir ayuda. La dependencia, dijo, mantiene disposición para acercar atención psicológica, pero resulta complicado intervenir cuando el trabajador no reconoce que atraviesa por algún problema o no existe una primera intención de solicitar apoyo.

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