CJM y Sifide ampliarán créditos para mujeres potosinas

Más de 887 millones de pesos destinados a financiar proyectos de mujeres en los últimos cuatro años en la región

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 03:25 p.m.
A
CJM y Sifide ampliarán créditos para mujeres potosinas

El Centro de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí (CJM) y el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) firmaron un convenio de colaboración con el propósito de ampliar el programa Creditodas, dirigido a mujeres que buscan impulsar proyectos productivos, pequeños negocios o actividades económicas.

El acuerdo establece la posibilidad de otorgar créditos de hasta 100 mil pesos, con tasa fija del 2 por ciento mensual, garantías accesibles y plazos de pago de hasta 24 meses. También contempla la opción de un periodo de gracia de tres meses en capital, con el fin de facilitar la puesta en marcha o consolidación de los negocios participantes.

De acuerdo con la información oficial, durante los últimos cuatro años se han otorgado financiamientos por más de 887 millones de pesos a mujeres, como parte de las estrategias estatales orientadas al fortalecimiento económico femenino. Estas acciones se complementan con más de tres mil millones de pesos financiados por el Gobierno del Estado en distintos programas.

El convenio fue firmado por la directora del CJM, Esther Angélica Martínez Cárdenas, y el titular del Sifide, Jovanny de Jesús Ramón Cruz.

SLP

Redacción

Más de 887 millones de pesos destinados a financiar proyectos de mujeres en los últimos cuatro años en la región

