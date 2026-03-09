Clase de defensa personal por el 8M en SLP

San Luis Potosí participó en la Clase Nacional de Defensa Personal "Mujeres Imparables", realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de promover la prevención de la violencia y fortalecer la seguridad de mujeres y niñas.

La actividad se llevó a cabo de manera simultánea en 22 municipios del estado, con el respaldo del gobierno estatal, y buscó fomentar la participación femenina en actividades deportivas que fortalezcan su confianza y bienestar.

El evento principal se realizó frente a las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres, en el Jardín Colón, donde participaron alrededor de 100 personas de forma presencial, mientras que más de 550 mujeres se sumaron de manera remota desde los 22 Centros de Atención Integral para las Mujeres ubicados en distintos municipios.

La jornada fue organizada mediante la coordinación entre la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) y la Asociación Potosina de Judo.

Durante la clase, personal especializado enseñó técnicas básicas de autoprotección y defensa personal, con el objetivo de brindar herramientas para reaccionar ante posibles situaciones de riesgo, combinando actividad física con acciones de prevención.

Las autoridades estatales señalaron que este tipo de actividades buscan impulsar la cultura física con perspectiva de género y generar espacios de aprendizaje que fortalezcan la participación y seguridad de las mujeres potosinas.