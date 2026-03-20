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Clausuran La Casa de Oscar Burgos por fallas de seguridad

Autoridades revisaron ayer 8 bares y detectaron irregularidades graves

Por Redacción

Marzo 20, 2026 07:05 a.m.
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Clausuran La Casa de Oscar Burgos por fallas de seguridad

Un operativo conjunto de inspección en centros nocturnos de la capital potosina dejó como saldo ocho establecimientos revisados, dos clausuras y una sanción parcial, de acuerdo con autoridades estatales.

La revisión fue realizada por personal de Protección Civil y Gobernación en Avenida Chapultepec y Plaza Coronel Romero, donde se detectaron diversas irregularidades en materia de seguridad y documentación.

Uno de los casos más relevantes fue la clausura total del establecimiento "La Casa de Oscar Burgos", luego de que no acreditara requisitos básicos como programa interno de Protección Civil, análisis de riesgos, póliza de responsabilidad civil ni equipo mínimo de seguridad.

Además, el negocio "Crazy Juan" recibió una sanción parcial, mientras que otro local en Plaza Coronel Romero también fue clausurado por incumplimientos.

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Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán de forma permanente para verificar que los centros nocturnos cumplan con la normatividad vigente.

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