Clausuran Sodimac y Soriana de Plaza El Paseo

Autoridades municipales realizaron la clausura de dos establecimientos ubicados en la zona comercial de Plaza El Paseo durante un operativo efectuado la noche del viernes, luego de detectar que presuntamente operaban sin contar con la licencia de funcionamiento correspondiente.

Entre los negocios clausurados se encuentra la tienda Sodimac, dedicada a la venta de materiales y artículos para el hogar, así como la sucursal de Soriana conocida como Soriana El Paseo.

De acuerdo con la información difundida, personal del Ayuntamiento colocó los sellos de clausura tras verificar que ambos establecimientos no contaban con la documentación necesaria para operar conforme a la normativa municipal.

El operativo se llevó a cabo durante la noche y generó sorpresa entre clientes y trabajadores de la zona comercial, ya que ambas tiendas forman parte de uno de los complejos comerciales más concurridos del sector.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si los establecimientos podrán reanudar operaciones una vez que regularicen su situación administrativa.