Clínica psiquiátrica enfrenta deficiencias

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La Clínica Psiquiátrica Everardo Neumann Peña enfrenta deficiencias en infraestructura, falta de personal médico y posibles problemas de abasto de medicamentos, de acuerdo con reportes que recibió el Congreso del Estado.

El diputado César Arturo Lara Rocha promovió un punto de acuerdo para exponer las condiciones del hospital, cuya administración y atención están en proceso de transición al IMSS-Bienestar.

El legislador señaló que las carencias no se limitan a los medicamentos, sino que también comprenden el estado físico de las instalaciones y la cantidad de médicos disponibles para atender a los pacientes. Consideró necesario revisar estos aspectos ante la importancia de los servicios psiquiátricos y los riesgos que implica dejar sin atención a quienes presentan problemas de salud mental.

Los señalamientos se suman a los expuestos en septiembre pasado en la Comisión de Salud, cuando se advirtieron rezagos en infraestructura, personal especializado y medicamentos. La clínica, registra 16 mil 428 consultas al año y dispone de 85 camas de hospitalización. En aquella ocasión, legisladores también propusieron realizar una visita para conocer directamente las condiciones del hospital.

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Lara Rocha advirtió que los padecimientos psiquiátricos suelen pasar desapercibidos para quienes desconocen estos problemas, aunque pueden poner en riesgo la vida de las personas. Agregó que la vergüenza y la falta de información también dificultan que quienes necesitan ayuda busquen atención, por lo que consideró necesario impulsar campañas de prevención.

El punto de acuerdo plantea identificar las condiciones de la clínica durante su transición al IMSS-Bienestar, con atención a las deficiencias en instalaciones, personal médico y medicamentos.