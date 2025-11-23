Colectivo Pedaleando desmiente a Galindo

El colectivo Pedaleando el SLP rechazó las recientes declaraciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien aseguró mantener una relación estrecha con los colectivos de movilidad para la actualización del Reglamento de Tránsito, la implementación de cruces seguros y el desarrollo del Plan Maestro de Ciclovías.

LEA TAMBIÉN Las ciclovías capitalinas van para largo El alcalde Enrique Galindo Ceballos destaca la importancia de la regulación para el funcionamiento de las ciclovías en San Luis Potosí.

En un posicionamiento público, el colectivo afirmó que las únicas reuniones sostenidas con el Gobierno Municipal han sido exclusivamente en torno al Reglamento de Tránsito y únicamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Señalaron que no existe diálogo formal sobre ciclovías ni sobre cruces seguros, como afirmó el edil.

Pedaleando el SLP subrayó que, a cuatro años de administración, no se ha registrado un solo avance real en infraestructura ciclista. Recordaron que el Plan Maestro de Ciclovías cumplió un año sin implementación y que la red existente carece de mantenimiento. Además, acusaron que las metas anunciadas por el propio Ayuntamiento, 50 kilómetros nuevos para 2025, tampoco fueron alcanzadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre los llamados cruces seguros, el colectivo indicó que solo la glorieta Bocanegra ha tenido una intervención, limitada a la colocación de boyas y pintura. Negaron que exista una "recuperación de pasos peatonales en la Alameda", como declaró Galindo. Afirmaron que lo único realizado fue una visita al sitio con funcionarios y representantes de otros colectivos, pero sin obra ni mejoras al espacio público.

El colectivo confirmó que el único tema en el que sí ha habido reuniones es el Reglamento de Tránsito, aunque cuestionaron que las autoridades incumplieron su compromiso de presentar esta semana un documento actualizado y referenciado conforme a leyes y normas vigentes. "No entregaron ningún reglamento", señalaron.

Finalmente, Pedaleando el SLP cuestionó las afirmaciones del alcalde, al señalar que "sus declaraciones no coinciden con la realidad verificable en la ciudad", por lo que pidieron claridad sobre la información que está recibiendo respecto al estado de la movilidad en San Luis Potosí.