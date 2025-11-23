logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Colectivo Pedaleando desmiente a Galindo

Expresaron su postura sobre la movilidad en San Luis Potosí y las acciones del Gobierno Municipal.

Por Rolando Morales

Noviembre 23, 2025 12:28 p.m.
A
Colectivo Pedaleando desmiente a Galindo

El colectivo Pedaleando el SLP rechazó las recientes declaraciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien aseguró mantener una relación estrecha con los colectivos de movilidad para la actualización del Reglamento de Tránsito, la implementación de cruces seguros y el desarrollo del Plan Maestro de Ciclovías.

LEA TAMBIÉN

Las ciclovías capitalinas van para largo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos destaca la importancia de la regulación para el funcionamiento de las ciclovías en San Luis Potosí.

En un posicionamiento público, el colectivo afirmó que las únicas reuniones sostenidas con el Gobierno Municipal han sido exclusivamente en torno al Reglamento de Tránsito y únicamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Señalaron que no existe diálogo formal sobre ciclovías ni sobre cruces seguros, como afirmó el edil.

Pedaleando el SLP subrayó que, a cuatro años de administración, no se ha registrado un solo avance real en infraestructura ciclista. Recordaron que el Plan Maestro de Ciclovías cumplió un año sin implementación y que la red existente carece de mantenimiento. Además, acusaron que las metas anunciadas por el propio Ayuntamiento, 50 kilómetros nuevos para 2025, tampoco fueron alcanzadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sobre los llamados cruces seguros, el colectivo indicó que solo la glorieta Bocanegra ha tenido una intervención, limitada a la colocación de boyas y pintura. Negaron que exista una "recuperación de pasos peatonales en la Alameda", como declaró Galindo. Afirmaron que lo único realizado fue una visita al sitio con funcionarios y representantes de otros colectivos, pero sin obra ni mejoras al espacio público.

El colectivo confirmó que el único tema en el que sí ha habido reuniones es el Reglamento de Tránsito, aunque cuestionaron que las autoridades incumplieron su compromiso de presentar esta semana un documento actualizado y referenciado conforme a leyes y normas vigentes. "No entregaron ningún reglamento", señalaron.

Finalmente, Pedaleando el SLP cuestionó las afirmaciones del alcalde, al señalar que "sus declaraciones no coinciden con la realidad verificable en la ciudad", por lo que pidieron claridad sobre la información que está recibiendo respecto al estado de la movilidad en San Luis Potosí.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tendedero de víctimas exige justicia y denuncia impunidad en SLP
Tendedero de víctimas exige justicia y denuncia impunidad en SLP

Tendedero de víctimas exige justicia y denuncia impunidad en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

El memorial vivo busca generar conciencia sobre feminicidio en San Luis Potosí y México.

Galindo ordena revisar todas las concesiones de espectaculares
Galindo ordena revisar todas las concesiones de espectaculares

Galindo ordena revisar todas las concesiones de espectaculares

SLP

Rolando Morales

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informa sobre la revisión de concesiones de publicidad en la ciudad.

Falta de personal complica mantenimiento de los parques Tangamanga
Falta de personal complica mantenimiento de los parques Tangamanga

Falta de personal complica mantenimiento de los parques Tangamanga

SLP

Ana Paula Vázquez

El mantenimiento de los parques Tangamanga se ve afectado por falta de personal

Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal
Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal

Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento de San Luis Potosí retira pendones sin autorización en operativo municipal