Bloquean H. Cortés; demandan tener agua

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Con poco más de un año sin servicio de agua constante, vecinos de la colonia Aeropuerto se cansaron de gestionar en Interapas y bloquearon la avenida Hernán Cortés para tratar de llamar la atención.

Vecinos bloquean avenida Hernán Cortés por falta de agua

Tanto en esa zona como en el lado sur de la Colonia Industrial Aviación, el caudal se ha venido deteriorando de manera progresiva y ya hay áreas sin cobertura. Apenas el martes pasado por la noche, los vecinos bloquearon los accesos a la Avenida Aeropuerto y Hernán Cortés, por considerar que es el único método para llamar la atención y obligar a las autoridades a que tomen decisiones rápidas.

Los afectados reclaman que las autoridades disminuyeron de manera brusca el caudal desde hace más de 13 meses, y es fecha que no toman una decisión para reponer el servicio afectado.

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Subsidencia y daños en tuberías afectan suministro

Aunque por años padecieron tandeo de agua, que inicialmente se refería a un día de consumo de agua por uno sin líquido, a turnos que se fueron ensanchando hasta que solo les llegaba el líquido por unas horas cada dos días y desde hace un año, el líquido está ausente.

Explican que la calidad y cantidad del agua se ha venido deteriorando, de manera paralela a los constantes destrozos de la tubería, cuyas consecuencias viven mientras esperan reparaciones definitivas.

El rompimiento de las tuberías se deriva del avance del fenómeno de subsidencia que afecta a la colonia Aeropuerto.