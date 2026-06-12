logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bloquean H. Cortés; demandan tener agua

Bloqueos en avenidas buscan presionar a Interapas para restablecer el servicio.

Por Martín Rodríguez

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Bloquean H. Cortés; demandan tener agua
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con poco más de un año sin servicio de agua constante, vecinos de la colonia Aeropuerto se cansaron de gestionar en Interapas y bloquearon la avenida Hernán Cortés para tratar de llamar la atención.

      Vecinos bloquean avenida Hernán Cortés por falta de agua

      Tanto en esa zona como en el lado sur de la Colonia Industrial Aviación, el caudal se ha venido deteriorando de manera progresiva y ya hay áreas sin cobertura. Apenas el martes pasado por la noche, los vecinos bloquearon los accesos a la Avenida Aeropuerto y Hernán Cortés, por considerar que es el único método para llamar la atención y obligar a las autoridades a que tomen decisiones rápidas.

      Los afectados reclaman que las autoridades disminuyeron de manera brusca el caudal desde hace más de 13 meses, y es fecha que no toman una decisión para reponer el servicio afectado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Subsidencia y daños en tuberías afectan suministro

      Aunque por años padecieron tandeo de agua, que inicialmente se refería a un día de consumo de agua por uno sin líquido, a turnos que se fueron ensanchando hasta que solo les llegaba el líquido por unas horas cada dos días y desde hace un año, el líquido está ausente.

      Explican que la calidad y cantidad del agua se ha venido deteriorando, de manera paralela a los constantes destrozos de la tubería, cuyas consecuencias viven mientras esperan reparaciones definitivas.

      El rompimiento de las tuberías se deriva del avance del fenómeno de subsidencia que afecta a la colonia Aeropuerto.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio
        Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio

        Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio

        SLP

        Rubén Pacheco

        Por las medidas de seguridad impuestas al ingreso del estadio, los asistentes no pudieron ingresar bebidas embriagantes

        Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026
        Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026

        Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026

        SLP

        Rubén Pacheco

        El reporte de la SHCP señala una reducción en participaciones, pero no afecta proyectos en la materia

        SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE
        SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE

        SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE

        SLP

        Martín Rodríguez

        Negociación gradual benefició a personal sindicalizado con mejoras salariales y en prestaciones en 2026

        Ochoa Limón defiende su nombramiento en la CEPC
        Ochoa Limón defiende su nombramiento en la CEPC

        Ochoa Limón defiende su nombramiento en la CEPC

        SLP

        Rubén Pacheco

        El nombramiento representa un avance en paridad de género, señaló