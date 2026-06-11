Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026

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Hasta el momento, no se han reportado recortes en materia de financiamiento para Seguridad Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2026, informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

En días pasados, un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que por segundo mes consecutivo, en abril las participaciones federales enviadas a San Luis Potosí registraron una baja con respecto a 2025, lo que amplió la reducción financiera de 3.1 por ciento a 5.1 por ciento.

La funcionaria estatal refirió que no se ha publicado ningún lineamiento o anuncio sobre disminuciones en los recursos federales para San Luis Potosí.

Por lo tanto, estimó que los proyectos para la entidad potosina se encuentran sólidos. "El recurso al que fuimos acreedores, pues ya es el que se va a ejercer este 2026.

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Esperemos que, para el próximo año la federación nos siga apoyando a los estados".