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Ochoa Limón defiende su nombramiento en la CEPC

El nombramiento representa un avance en paridad de género, señaló

Por Rubén Pacheco

Junio 11, 2026 03:11 p.m.
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Nadia Esmeralda Ochoa Limón/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Nadia Esmeralda Ochoa Limón/Foto: Alberto Martínez-Pulso

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      Ante los cuestionamientos y críticas por su nombramiento, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), defendió su cargo al sostener que podrá desempeñarlo, derivado de sus antecedentes en la función pública.

      Consideró que su paso por el Congreso del Estado y concejo municipal de Villa de Pozos le permite tener una "perspectiva dual", es decir, territorial y administrativa, adecuada para encabezar la CEPC.

      Al igual que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, la funcionaria estatal atajó que el asumir el puesto significa un avance para la paridad de género, porque es la tercera coordinadora estatal de protección civil en el país.

      "El equipo de Protección Civil está sumamente capacitado, está en toda la comunicación conmigo para podernos desempeñarnos bien. Ahorita seguimos; desde el primer día estuvimos en un recorrido por las instalaciones", comentó.

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      En entrevista, Ochoa Limón dijo que dependerá de ella hacer "corta o larga" la curva de aprendizaje en el inicio de la función gubernamental.

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      "Yo tomo este cargo de una manera muy respetable y con mucho compromiso. Yo respeto todos los comentarios. Lo que sí les puedo decir, es que con mi nombramiento somos tres mujeres titulares de las Coordinaciones Estatales de Protección Civil en todo el país", comentó.

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