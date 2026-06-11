Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio

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La transmisión del partido de la Selección Mexicana en la inauguración del mundial en el estadio Libertad Financiera, registró una asistencia estimada de alrededor de 8 mil asistentes, donde destacó la presencia de un número no definido de funcionarios estatales.

Aunque se observaron pocos camiones que trasladaron a decenas de aficionados, la mayoría arribó por su propia cuenta, ya sea en taxi, Red Metro, transporte urbano o provenientes de hogares limítrofes al complejo deportivo.

Debido a la invitación extendida en escuelas de educación básica, algunos alumnos llegaron acompañados por sus padres, incluso con uniforme.

Por las medidas de seguridad impuestas al ingreso del estadio, los asistentes no pudieron ingresar bebidas embriagantes como suelen consumir durante partidos del torneo que disputa el Atlético San Luis.

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