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SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE

Negociación gradual benefició a personal sindicalizado con mejoras salariales y en prestaciones en 2026

Por Martín Rodríguez

Junio 11, 2026 03:12 p.m.
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SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE
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      Los secretarios generales de las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez y Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, reprobaron los actos de violencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y anunciaron que por la vía pacífica se alcanzó un incremento de 11.68 por ciento a la percepción salarial con prestaciones y para el caso de las horas semana y mes, quedó en 11.60 por ciento.

      Recordaron que desde los años 2022 y 2023, por lo que se refiere al personal de apoyo y asistencia a la educación, llevan un incremento y un despegue salarial que calificaron como muy bueno.

      Explicaron que los aspectos de negociación se han dado de manera gradual y este año también se enfocaron en mejorar las condiciones del personal directivo que forma parte del personal sindicalizado.

      Recordaron que iban por un incremento mayor porque la inflación fue de 3.69 en 2025, y sin embargo la respuesta sería el que se les da es precisamente por encima de la inflación.

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      En el pronunciamiento conjunto de las secciones 26 y 52, se ha tenido a lo largo de la historia un mapa prestacional muy bueno, que es necesario acrecentar por las condiciones que se han dado, precisamente porque es una consideración del sindicato como primera línea de defensa de los trabajadores.

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      Sin embargo, consideraron injustas las expresiones de violencia de una sección del magisterio que protesta en la Ciudad de México, y también las campañas negras en contra de la dirigencia sindical, que finalmente ha alcanzado incrementos salariales muy por encima de las condiciones que prevalecen.

      Precisaron que se encuentra también en el centro de la negociación, la consulta Nacional para la construcción del sistema que sustituirá a la USICAMM, de manera que tomen en cuenta a las y los docentes.

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