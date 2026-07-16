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Detecta Colsan uso de IA entre sus aspirantes

Entre 60 y 80 aspirantes, 10% usaron inteligencia artificial en proyectos para 2026.

Por Rubén Pacheco

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Detecta Colsan uso de IA entre sus aspirantes
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      Desarrollado por SACS IA

      En el proceso de inscripción 2026, de entre 60 y 80 aspirantes, alrededor de 10 por ciento utilizaron inteligencia artificial (IA) en la presentación de proyectos, informó David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis (El Colsan).

      Prohibición y detección del uso de inteligencia artificial

      Refirió que la convocatoria para acceder a maestrías y doctorados estableció la prohibición de uso de esta tecnología y plagiar contenido, sin embargo, algunos candidatos desatendieron la disposición.

      En entrevista, dijo que los cuerpos académicos lograron identificar la utilización, porque la IA busca simetrías y algoritmos para analizarlo de forma matemática, es decir, genera falsos positivos.

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      "Una persona que escriba con mucha corrección, que sea muy pulcro en su redacción, que evite pleonasmos y eso, va a salir con uso de IA, entonces, lo que nosotros nos estamos fijando, es que algo que la IA no incorpora, son las vivencias", enfatizó.

      Evaluación y criterios para ingreso de aspirantes

      Explicó que además de las revisiones, en las entrevistas con los aspirantes se les cuestionó cómo la utilizaron y de acuerdo con cada núcleo académico, se permitió o rechazó el ingreso, por ejemplo, en algunos casos donde se usó en más del 50% del texto no resultó procedente.

      Complementó que ingresaron alrededor de 50 nuevos alumnos al Centro de Investigación para maestrías y doctorados, dentro los cuales algunos reconocieron utilizar IA, pero al momento de la evaluación se les permitió el ingreso, porque fue mínimo o cumplieron con otros requisitos.

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