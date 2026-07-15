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Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"

El sentenciado por el caso Nayeli Alfaro también deberá pagar una multa equivalente a 13 mil UMA

Por Pulso Online

Julio 15, 2026 05:03 p.m.
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Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó la sentencia de 90 años de prisión contra Uriel "N", declarado responsable de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de quien fuera su pareja sentimental, Nayeli Alfaro.

      Como parte de la resolución, el Tribunal de Enjuiciamiento también le impuso una sanción económica equivalente a 13 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

      La institución precisó que la condena fue obtenida con las pruebas recabadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Policía de Investigación, la Coordinación Estatal de Alerta Amber y Personas Desaparecidas, así como personal de Servicios Periciales.

      Los elementos fueron presentados durante el juicio oral y valorados por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento, que determinó la responsabilidad penal de Uriel "N" y dictó una de las sanciones más elevadas contempladas para este delito.

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