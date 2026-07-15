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Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción

El Colegio de San Luis estableció prohibiciones y evaluó el uso de IA en el proceso de admisión.

Por Rubén Pacheco

Julio 15, 2026 04:19 p.m.
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David Eduardo Vázquez Salguero / Foto: Pulso

David Eduardo Vázquez Salguero / Foto: Pulso

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      Desarrollado por SACS IA

      En el proceso de inscripción 2026, de entre 60 y 80 aspirantes alrededor del 10 por ciento utilizaron inteligencia artificial (IA) en la presentación de proyectos, informó David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis (Colsan).

      Prohibición y detección del uso de inteligencia artificial

      Refirió que la convocatoria para acceder a maestrías y doctorados estableció la prohibición de uso de esta tecnología y plagiar contenido, sin embargo, algunos candidatos desatendieron la disposición.

      En entrevista, dijo que los cuerpos académicos lograron identificar la utilización, porque la IA busca simetrías y algoritmos para analizarlo de forma matemática, es decir, se generan falsos positivos.

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      "Una persona que escriba con mucha corrección, que sea muy pulcro en su redacción, que evite pleonasmos y eso, va a salir con uso de IA, entonces, lo que nosotros no estamos fijando, es que algo que la IA no incorpora, son las vivencias", enfatizó.

      Evaluación y criterios para el ingreso de aspirantes

      Explicó que además de las revisiones, en las entrevistas con los aspirantes se les cuestionó cómo la utilizaron y de acuerdo con cada núcleo académico, se permitió o rechazó el ingreso, por ejemplo, en algunos casos donde se usó en más del 50 por ciento del texto no resultó procedente.

      Complementó que ingresaron alrededor de 50 nuevos alumnos al Centro de Investigación para maestrías y doctorados, dentro los cuales algunos reconocieron utilizar IA, pero al momento de la evaluación se les permitió el ingreso, porque fue mínimo o cumplieron con otros requisitos.

      "El año pasado reflexionamos mucho sobre la IA y colocamos en esta convocatoria una especie de prohibición, o sea, no usar IA y también lo del plagio, y sí se detectaron, pero la IA no es lo mismo que la detección de similitudes", remató.

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