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Hay actores interesados en impedir obras: Galindo

El alcalde señaló a la Contraloría estatal por pedir requisitos extras para el paso a desnivel en El Saucito

Por Rolando Morales

Julio 15, 2026 04:02 p.m.
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Foto: Citlally Montaño/Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, sostuvo que la negativa de la Contraloría General del Estado (CGE) para liberar las bases del proyecto del paso a desnivel en El Saucito responde a un "sesgo político" y no a razones técnicas o jurídicas. El edil afirmó que la dependencia ha solicitado requisitos adicionales que, a su juicio, rebasan sus atribuciones.

      En entrevista, Galindo señaló que recientemente el Ayuntamiento recibió un nuevo oficio relacionado con el proyecto, en el que la Contraloría pide información adicional. Aunque aseguró que el gobierno municipal atenderá los requerimientos, consideró que éstos ya no corresponden al ámbito de competencia de esa instancia y atribuyó el envío del documento a la presión pública ejercida por el Ayuntamiento para destrabar la obra.

      El presidente municipal también cuestionó que el contralor estatal haya hecho referencia pública a un juicio de amparo promovido por cinco habitantes de El Saucito contra el proyecto.

      Según explicó, la propia autoridad judicial rechazó previamente la intención de la Contraloría de participar en ese procedimiento, al considerar que no forma parte del litigio, por lo que dijo no encontrar justificación para que la dependencia utilice ese recurso como argumento para frenar el proceso administrativo.

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      Galindo afirmó que el amparo promovido por los vecinos forma parte de un procedimiento legal ordinario y confió en que pueda resolverse mediante el diálogo, como ocurrió dijo con diversos recursos legales interpuestos anteriormente contra la subasta de predios municipales. En ese sentido, aseguró que el Ayuntamiento mantiene comunicación con los promoventes para buscar una salida al conflicto.

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      El alcalde reiteró que detrás de la demora para autorizar el proyecto existe una motivación política, pues argumentó que el municipio cuenta con los recursos económicos, los procesos administrativos y la capacidad para ejecutar la obra, pero acusó que existen actores interesados en impedir que se concreten proyectos de infraestructura en la ciudad.

      Como ejemplo, recordó que la propuesta para el puente vehicular de la salida a Guadalajara fue impulsada inicialmente por el Ayuntamiento y posteriormente ejecutada por el Gobierno del Estado.

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