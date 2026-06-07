Piratería "inunda" el Centro Histórico
Comerciantes informales ofrecen playeras y souvenirs apócrifos en el Centro Histórico de San Luis Potosí.
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A pocos días del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, la venta de mercancía apócrifa relacionada con el torneo se mantiene a plena vista en diversos puntos del Centro Histórico de San Luis Potosí, donde comerciantes informales ofrecen desde playeras clonadas de la Selección Mexicana hasta souvenirs y artículos coleccionables alusivos al máximo evento futbolístico.
Comerciantes informales venden mercancía apócrifa Mundial 2026
Durante un recorrido realizado por calles aledañas a la explanada de Alhóndiga, así como en los alrededores de los mercados Hidalgo y República, fue posible constatar la comercialización de prendas con logotipos y diseños similares a los oficiales del Mundial, además de camisetas de distintas selecciones participantes, gorras, banderines, llaveros, termos y otros productos que utilizan imágenes vinculadas al torneo.
Álbumes y coleccionables, entre los productos más demandados
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Entre la mercancía más demandada también destacan álbumes de estampas y coleccionables relacionados con las selecciones.
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