Comerciantes se dicen "acabados" con alza del diesel

"Ya nos acabaron con el diesel a 28 pesos y la gasolina a 25 pesos por litro... Vamos diciendo que somos dirigentes cubanos a ver si nos regalan el combustible, porque la mayoría de los proveedores mueven sus mercancías con diesel y no van a tener perdón del alza generalizada de precios", aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Armando Reyes Sías.

"Vamos emparentándonos con los Castro y los Díaz Canel, porque si no, no nos cae nada".

Advirtió que el impacto es inevitable porque el incremento al combustible va a pegar directo en las llantas y refacciones y éstas a su vez en el costo operativo y de mantenimiento de los vehículos, que por su parte obligará a cobrar más caras las facturas de flete y todo ello impactará en el costo final del producto, valor que se agregará a los incrementos de precios de los últimos meses.

Recordó que es inevitable un impacto en el precio de los productos para los consumidores final, porque finalmente la gasolina es refinada en el extranjero y en este caso el diesel pudiera estar aumentando ya sea por impuestos o porque tienen que rellenar el hueco financiero que produce el hasta ahora descontrolado robo de combustible.

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"Solamente los grandes de allá arriba son los que saben sus manejos, pero también cómo lo hacen y a final de cuentas los afectados somos nosotros".

Dijo que ahora lo que se tiene que hacer es nada más desear que no se les pase la mano con el incremento de los combustibles más allá de lo que ya se acaba de ver, porque los costos logísticos suelen ser muchísimo más altos que los de un automóvil particular y por lo general se gasta mucho más combustible y a su vez se necesita el combustible es suficiente para movilizar todas las mercancías que a su vez son motores de la economía.