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Con riesgo de inundación, 47 municipios de San Luis

Por Rubén Pacheco

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Con riesgo de inundación, 47 municipios de San Luis
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      De los 59 municipios del estado de San Luis Potosí, el 80 por ciento de las municipalidades presentan un índice de riesgo de inundación clasificado entre medio y muy alto, de acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).  

      Refirió que nueve municipios se identifican con riesgo medio, 14 con índice alto y 24 con un indicador estimado de muy alto, de acuerdo con información del Atlas Nacional de Riesgo. 

      Precisó que el 80 por ciento equivalente a 47 municipios concentra una población de 2 millones 553 mil 014 habitantes, lo que "evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas, de monitoreo y respuesta institucional". Complementó que existen 96 puntos críticos de inundación distribuidos en 23 municipios, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De ellos, Tampamolón Corona con 13 y Tamazunchale con 12 acumulan el 26 por ciento. 

      Por ende, la Coordinación Nacional recomendó que son los lugares prioritarios para las acciones de vigilancia hidrológica y atención preventiva.  

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