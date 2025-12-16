logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

El diputado Marco Gama Basarte reconoce acuerdo político en la conformación del Concejo Municipal de Villa de Pozos.

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 16, 2025 03:05 p.m.
A
Marco Gama Basarte / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Marco Gama Basarte / Foto: Citlally Montaño-Pulso

La conformación del Concejo Municipal de Villa de Pozos respondió a un acuerdo político entre partidos y no a un proceso de elección directa, reconoció el diputado local Marco Gama Basarte, al explicar que la integración se definió con base en los porcentajes de votación obtenidos en la elección de 2024.

El legislador detalló que, ante la falta de un ayuntamiento electo constitucionalmente, el Congreso del Estado recurrió a un esquema administrativo similar al que se utiliza para asignar diputaciones de representación proporcional, en el que cada fuerza política recibe espacios conforme a su peso electoral. "La integración se genera a partir de los resultados electorales de 2024, como se hace la asignación de las plurinominales", señaló.

Aunque desde la creación del nuevo municipio se había planteado esta posibilidad, en el primer Concejo Municipal se descartó públicamente ese mecanismo. En esta ocasión, dijo Gama, el modelo implica que los partidos políticos asuman de manera directa la responsabilidad de los perfiles que propusieron y del desempeño que tengan durante su encargo.

En el caso de Movimiento Ciudadano, el diputado precisó que a su partido le correspondió una posición dentro del Concejo, por lo que deberán mantenerse atentos al actuar de su representante. "Cada partido tiene que responder por sus propuestas y ser vigilante del buen desempeño de sus funcionarios", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Gama mencionó que la designación no deriva de un ejercicio democrático tradicional, sino de una decisión administrativa del Congreso, ante la imposibilidad legal de llevar a cabo una elección constitucional en Villa de Pozos. Cuestionado sobre si la integración fue producto de una negociación política, lo confirmó sin reservas: "Así es, tal cual".

Finalmente, consideró que este esquema coloca a las fuerzas políticas representadas en el Congreso bajo el escrutinio público, ya que deberán asumir el costo político de las designaciones en un contexto de crisis institucional que enfrenta el municipio más joven del estado.

LEA TAMBIÉN

Les aplican "barredora" en Pozos

Acuerda la Jucopo echar a todos los integrantes de su primer Concejo Municipal

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte
Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado Marco Gama Basarte reconoce acuerdo político en la conformación del Concejo Municipal de Villa de Pozos.

Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora
Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora

Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de "Ley Gobernadora"

SLP

Ana Paula Vázquez

La reforma electoral busca perpetuar un cacicazgo desde Palacio de Gobierno, acusó Marvely Costanzo

Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS
Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

SLP

Samuel Moreno

En los próximos días, se dará a conocer de manera oficial el nombramiento

Defiende Gallardo eventual desaparición del Interapas
Defiende Gallardo eventual desaparición del Interapas

Defiende Gallardo eventual desaparición del Interapas

SLP

Samuel Moreno

Subrayó que el principal problema del Interapas es el exceso de burocracia