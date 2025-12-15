Partidos se reparten cargos en Villa de Pozos, ¿Quiénes son?

El Concejo Municipal de Villa de Pozos quedó integrado por 14 titulares, entre regidores y concejalías de sindicatura, con perfiles que incluyen un exdiputado local, exfuncionarios del Congreso del Estado, personas con antecedentes administrativos municipales, participación partidista acreditada, así como un integrante con parentesco directo con autoridades electas, de acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso del Estado.

Como regidor de mayoría relativa fue designado René Oyarvide Ibarra, quien se ha desempeñado como diputado local y como secretario general del propio Concejo Municipal de Villa de Pozos.

En las concejalías de sindicatura fueron nombrados Beatriz Carranza Bertancourt, quien fue contralora municipal de Soledad de Graciano Sánchez durante la administración de Juan Manuel Navarro Muñiz, y Alejandro García Moreno, ex oficial mayor del Congreso del Estado y diputado local suplente.

Dentro de las regidurías, se encuentra Georgina Andrade Bautista, quien participó como asesora en el DIF Municipal de San Luis Potosí durante la administración de Enrique Galindo Ceballos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También integra el Concejo Sebastián Galindo Arriaga, hijo del alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y de Estela Arriaga, senadora suplente, dato que consta en registros públicos.

Asimismo, forma parte del órgano municipal Laura Chavarría Romero, quien tuvo experiencia previa como trabajadora administrativa del Ayuntamiento de San Luis Potosí, y Luis Enrique López Martínez, quien fue candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano.

Integran también el Concejo Norma Angélica Herrera Sustaita, cuyo currículum público consigna el cargo de secretaría adjunta a la presidencia del PRI; Sandra Leticia Hernández Serrato y Ulises Fabián Toro Reyna, quienes son consejeros estatales del PAN.

Completan la integración Socorro Hernández Pintado directora de área en SEDESORE, , Mario Cortés Martínez, Carlos Fernando Cabriales Garza y Claudia Galván Ramírez, de quienes no se identificaron antecedentes públicos de cargos de elección popular ni de funciones administrativas de alto nivel al momento de su designación.

El Concejo Municipal quedó conformado por 11 regidurías, dos concejalías de sindicatura y un regidor de mayoría relativa, y será el órgano responsable de la administración de Villa de Pozos.