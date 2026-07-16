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Concentrará 30 mil personas evento religioso

Por Flor Martínez

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Concentrará 30 mil personas evento religioso
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      Hasta 30 mil personas se esperan en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, con motivo de la convención evangelista que se realiza en el Centro Internacional de Convenciones IECE, ubicado sobre la carretera a Matehuala, informó el director de Protección Civil Municipal, quien señaló que ante la alta concentración se implementará un operativo en la zona.

      El titular del área municipal, Martín Bravo Galicia, afirmó que se habilitarán dos ambulancias y habrá presencia de personal de Protección Civil que estará monitoreando la zona, debido a la afluencia esperada.

      Indicó que los asistentes vendrán de estados vecinos en un evento que durará varios días con sede en el municipio soledense, similar a lo que se ha realizado en ediciones anteriores.

      "Vamos a estar llevando a cabo la práctica, capacitación y adiestramiento de los brigadistas que nos van a estar acompañando, propios de la iglesia".

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      El funcionario explicó que las actividades en el centro religioso están previstas a partir de este jueves 16 de julio, en el que se prevé una asistencia de más de 2 mil jóvenes, para posteriormente continuar con actividades dirigidas a mujeres jovencitas y concluir con una jornada para familias enteras, ya que se pretende que la convención mundial tenga una duración de una semana.

      "Los tres últimos días es cuando se espera la mayor concentración de personas y vamos a estar muy al pendiente de que no ocurra alguna eventualidad y garantizar la seguridad e integridad de los participantes".

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