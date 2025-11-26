Concreta la CEA rescisión de contrato del proyecto Tenorio-Villa de Reyes

La Comisión Estatal del Agua (CEA) de San Luis Potosí declaró la rescisión del contrato de prestación de servicios correspondiente al proyecto Tenorio–Villa de Reyes, firmado el 10 de julio de 2002 con la empresa Aguas de Reúso del Tenorio S.A. de C.V. (Veolia), al resolver el expediente administrativo RESC/ADM/CEASLP-001/2024.

La determinación quedó asentada en el oficio CEA/DG/1124/2025, con fecha del 11 de noviembre de 2025, notificado de manera oficial mediante edicto en el Periódico Oficial del Estado (POE).

De acuerdo con la resolución, la CEA instruyó la terminación del contrato con efectos inmediatos, bajo el argumento de incumplimientos y con la posibilidad de aplicar penas convencionales, así como hacer efectiva la garantía de conclusión contractual, misma que no fue presentada por la compañía involucrada.

El documento también abre la vía para iniciar procedimientos administrativos, civiles o incluso penales, con el objetivo de recuperar daños o montos económicos afectados durante la prestación del servicio.

La orden establece además que la Dirección Jurídica del organismo deberá iniciar las acciones necesarias para la recuperación de recursos catalogados como indebidamente percibidos por la operadora del proyecto. La notificación legal se instruyó vía estrados y publicación en el Periódico Oficial, conforme a lo previsto en el Código Procesal Administrativo del Estado y en las cláusulas contractuales vigentes.

La notificación fue firmada por el director general del organismo, Pascual Martínez Sánchez, con fecha del 20 de noviembre de 2025.

Cabe mencionar que el proyecto de la Planta Tenorio integraba procesos de tratamiento primario, secundario y terciario, lo que le permitía entregar agua tratada para usos industriales —por ejemplo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su central de Villa de Reyes— y agrícolas, contribuyendo a reducir la extracción de agua de primer uso y mitigar la sobreexplotación del acuífero local.