Confirma RGC saldo blanco en SLP tras caída del "Mencho"

Además de asumir que no modificará su protocolo de seguridad, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, consideró que el saldo blanco de San Luis Potosí durante la jornada violenta dominical por el abatimiento de un líder criminal, se debió al trabajo realizado por el gabinete de seguridad en los últimos tres años.

Saldo blanco en San Luis Potosí tras operativo contra líder criminal

Luego del deceso de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), integrantes del grupo criminales iniciaron hechos violentos como quemas de vehículos en diferentes entidades del país.

El mandatario estatal complementó que el blindaje del estado resultó efectivo por los más de mil elementos egresados de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana, la capacitación, el equipamiento y la estrategia, cuyos factores permitieron que San Luis Potosí estuviera seguro.

?? | Confirma Gallardo saldo blanco en #SLP tras caída del "Mencho"

"No solo una acción de un día, sino de un tiempo donde seguimos diciendo que, en San Luis Potosí garantiza la seguridad de los potosinos, y sobre todo, que no vamos a bajar la guardia", remarcó.

Fiscalía investiga portales que difundieron información pagada por el CJNG

Denunció que portales del municipio de Villa de Reyes publicaron información pagada por la organización delictiva, a fin de generar desestabilización y psicosis, por lo cual, la Fiscalía General del Estado (FGE) investigará.

"Vamos a ir por los dueños de esos portales que subieron información, obedeciendo órdenes por WhatsApp del cártel", concluyó.