Confirman que el ejecutado en la Satélite era elemento de la GCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) confirmó el fallecimiento de Fernando Sornia Castorena, agente operativo de la Guardia Civil Estatal (GCE), quien fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes en la colonia Satélite, al sur de la capital potosina.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana en la calle Taiwán, zona colindante con Simón Díaz, lo que provocó una fuerte movilización de la Guardia Civil Estatal, que acordonó varias calles mientras se realizaban las primeras investigaciones.

La Fiscalía General del Estado (FGESLP) detalló que agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona herida por arma de fuego y confirmaron que el oficial presentaba múltiples lesionesque le causaron la muerte en el sitio.

De acuerdo con la SSPCE, Fernando Sornia Castorena era un agente íntegro y comprometido con su deber, quien participó en diversos operativos donde se aseguraron o abatieron generadores de violencia en distintas regiones del estado.

"Este cobarde atentado no amedrentará a la Guardia Civil Estatal, que seguirá imponiendo la paz y el orden en las cuatro regiones del Estado", señaló la corporación.

La dependencia agregó que brinda apoyo moral, psicológico, legal y económico a la familia del agente y colabora con la FGESLP para llevar a los responsables ante la justicia.