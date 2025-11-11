Plantón indígena se mantiene firme

A cuatro días de haber instalado un plantón frente al Palacio Municipal, integrantes de comunidades tének, náhuatl, wixárika, otomí, mixteca baja independiente y triqui mantienen su presencia en el Centro Histórico, a la espera de que el Ayuntamiento capitalino dé una respuesta clara a sus demandas.

El grupo insiste en permanecer hasta obtener una definición sobre los recursos públicos destinados a los pueblos indígenas y sobre la atención a la necesidad de vivienda digna en zonas urbanas.

La extitular de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, Palmira Flores García, una de las voceras del movimiento, destaca que la permanencia del campamento no solo obedece a exigencias administrativas, sino también a un ejercicio de organización y resistencia. Señala que las comunidades han recurrido a la cooperación voluntaria para sostener sus actividades diarias, desde la preparación de alimentos hasta el acompañamiento entre los grupos que participan en la protesta. Durante la jornada más reciente, compartieron un platillo típico de la región triqui, gesto que coincidió con una fecha significativa para esa comunidad, relacionada con sus rituales en torno al Día de Muertos. Según Flores, esta convivencia fortalece la unidad y permite mantener un ambiente de tranquilidad pese a la espera prolongada.

La vocera recalca que la decisión de mantenerse en el sitio se basa en el compromiso colectivo de resistir hasta recibir una respuesta del alcalde Enrique Galindo Ceballos. Afirma que las comunidades buscan justicia y respeto a los derechos que por ley les corresponden, por lo que no levantarán el plantón hasta que exista un pronunciamiento concreto por parte de la autoridad municipal.

De esta forma, el campamento se mantiene activo e indefinido, sostenido por la organización interna, la cooperación y la determinación de quienes esperan una solución por parte del Ayuntamiento.