Congreso aún no define solicitud de concesionarios

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La solicitud de casi 2 mil 800 millones de pesos de los concesionarios del transporte urbano para el presupuesto estatal de 2027, todavía no tiene respaldo definido en el Congreso del Estado. Luis Emilio Rosas Montiel, vicepresidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, evitó pronunciarse sobre su viabilidad y condicionó cualquier decisión al análisis de suficiencia presupuestal que debe realizar la Comisión de Hacienda.

El legislador tampoco fijó una posición sobre los aumentos al pasaje que plantea el sector. Explicó que, de acuerdo con los argumentos de los concesionarios, la tarifa tendría que llegar a 25 pesos para cumplir con la normativa vigente, frente a los 13.50 pesos que se cobran actualmente. La propuesta incluye además la creación de un fondo o fideicomiso para renovar las unidades y apoyar la operación del servicio.

Aunque los transportistas han advertido que algunas rutas podrían desaparecer si no reciben apoyo público, Rosas Montiel se limitó a señalar que ese escenario no conviene a ninguna de las partes. No obstante, tampoco planteó una alternativa para atender las dificultades económicas del sector y reconoció que existen opiniones encontradas sobre la viabilidad financiera de la iniciativa.

El diputado de Morena dijo que algunos especialistas consideran que la propuesta no es financieramente viable, mientras que otros sostienen que los concesionarios deben ser escuchados. También recordó que existe un subsidio para estudiantes y calificó la movilidad como una de las principales problemáticas en las colonias y calles, pero insistió en que la salida debe buscarse mediante acuerdos entre autoridades y transportistas.

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Como muestra de esos acercamientos, mencionó que el dirigente del sector, Margarito Terán López, ya se reunió con la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el secretario General de Gobierno. Sin embargo, Rosas Montiel mantuvo sin definir si respaldará la incorporación de los casi 2 mil 800 millones de pesos al presupuesto estatal o qué condiciones deberían cumplirse para entregar esos recursos.