Congreso da manga ancha al Ejecutivo

Con 23 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este martes la iniciativa que otorga facultades extraordinarias a la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, para realizar adecuaciones presupuestarias y cubrir gastos derivados de situaciones imprevistas durante el ejercicio fiscal 2025.

La propuesta, impulsada por la diputada María Dolores Robles Chairez, fue dictaminada previamente por la Comisión de Hacienda del Estado y contempla la adición de los artículos 40 y 41 al Decreto 0037 del Presupuesto de Egresos del Estado. Con esta modificación, la Secretaría de Finanzas podrá efectuar pagos no previstos en el presupuesto aprobado, siempre que se justifique su urgencia o naturaleza extraordinaria.

Entre los supuestos incluidos destacan el pago de pensiones en riesgo de agotamiento de fondos, la atención a desastres naturales, la reclasificación de gasto público, el cumplimiento de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), así como aportaciones extraordinarias a la UASLP y a Salud, en particular al programa federal de atención médica y medicamentos gratuitos para población sin seguridad social.

Durante el análisis, la titular de Finanzas, Ariana García Vidal, emitió una opinión técnica favorable al considerar que la medida no representa un impacto negativo al Presupuesto de Egresos 2025 y el director de Ingresos, Ricardo René Ibarra Pérez, destacó que este año se ha observado un incremento en la recaudación estatal.

El dictamen aprobado busca dotar de certeza jurídica a la dependencia, permitiéndole atender con oportunidad compromisos no contemplados al elaborar el Presupuesto de Egresos.