Serrano apoya la propuesta “Arreola”

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que su bancada se mantiene abierta al análisis de las iniciativas presentadas por el diputado Carlos Arreola, particularmente la que buscaba facilitar el acceso a créditos a través de Banobras.

Serrano precisó que la propuesta no provenía del Gobierno del Estado, como se interpretó en algunos sectores, sino que tenía el propósito de ofrecer alternativas de financiamiento para los municipios y entes gubernamentales que enfrentan limitaciones presupuestales. “Lo que se planteaba era dejar abierta la posibilidad para tener accesibilidad; no era una propuesta del Ejecutivo estatal, sino de carácter general”, explicó.

El legislador reconoció que el diputado Arreola decidió retirar temporalmente la iniciativa con el fin de revisarla y perfeccionarla, pero insistió en que la intención original era legítima y en beneficio de la administración pública local. “Hubo una intención correcta por parte del diputado, no le veo ninguna intención incorrecta. Vamos a esperar si, una vez revisada, finalmente se presenta de nuevo o no”, agregó.

Asimismo, Serrano refrendó su acompañamiento y respaldo hacia Arreola y su grupo parlamentario, recordando que el PVEM mantiene una alianza legislativa con esa fuerza política tanto en el Congreso local como a nivel federal. “Refrendo mi apoyo en la ruta de la decisión que tome el diputado y su bancada”, subrayó.

