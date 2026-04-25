En medio de incendios recientes y riesgos asociados a predios abandonados, el Congreso del Estado aprobó un dictamen que obliga a los ayuntamientos a elaborar un padrón de lotes baldíos y viviendas desocupadas que representen un peligro para la población.

Congreso de SLP aprueba padrón de lotes baldíos

La modificación a la Ley Orgánica del Municipio Libre establece una nueva atribución para las y los secretarios de los ayuntamientos, quienes deberán integrar este registro con apoyo de dependencias municipales, a fin de ubicar predios que puedan ocasionar afectaciones a terceros. El padrón podrá ser presentado ante los Cabildos para definir acciones.

Desde tribuna, el diputado César Arturo Lara Rocha, promovente de la iniciativa, advirtió que estos espacios operan como focos de basura, proliferación de fauna nociva y, en algunos casos, puntos para la comisión de delitos. "Esta situación no es aislada, es un problema recurrente que afecta a colonias, barrios y comunidades en todo el estado", señaló.

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Bomberos alertan sobre incendios en terrenos abandonados

La aprobación ocurre mientras se acumulan incidentes ligados a terrenos. En la Zona Industrial, el comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, Adolfo Benavente Duque, relacionó incendios recientes con pastizales en predios sin mantenimiento y lanzó un reclamo directo a empresas.

"Yo no sé si quieran que me ponga de rodillas, para pedirles que limpien sus terrenos baldíos. Este incendio estoy seguro que se suscitó por el pastizal que tienen en sus terrenos baldíos", declaró. En tres semanas, añadió, se han registrado tres incendios en esa zona.