Congreso no mide su eficacia

En el Congreso del Estado no existe una forma clara de medir si el trabajo legislativo en favor de las mujeres está generando resultados. Así lo reconocieron la diputada Gabriela López Torres y la doctora Anayeli Ávila durante una mesa de análisis, donde señalaron la ausencia de mecanismos que permitan evaluar el impacto real de la labor parlamentaria.

Sexta Evaluación Trimestral revela bajo desempeño legislativo

El señalamiento se da en un contexto de bajo desempeño legislativo. La Sexta Evaluación Trimestral de Congreso Calificado reportó que 26 de 27 legisladores reprobaron, además de que no se aprobó una sola nueva ley durante el periodo analizado.

Ante este escenario, López Torres planteó la necesidad de implementar métodos científicos y de campo para evaluar el trabajo de diputadas y diputados, así como incorporar la retroalimentación ciudadana en la construcción de iniciativas.

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Necesidad de un modelo propio de evaluación en el Congreso

Las ponentes coincidieron en que la paridad de género en los espacios de representación no garantiza, por sí misma, resultados. Sin mecanismos de medición, señalaron, no es posible determinar si la agenda legislativa se traduce en leyes, políticas públicas o acciones efectivas en beneficio de las mujeres.

Por su parte, la doctora Anayeli Ávila advirtió que el Congreso requiere un modelo de evaluación propio, acorde con su naturaleza política. Explicó que, aunque su dinámica se basa en la discusión, el diálogo y la construcción de acuerdos, ello no excluye la necesidad de contar con herramientas que permitan valorar su desempeño.

"La realidad es que el trabajo en el Congreso es de otra naturaleza, se llama parlamento porque su actividad principal está la discusión, el hablar y convencer a través de la palabra. Bajo estas características, la organización no la puede evaluar exigirle considerando a otras organizaciones que tienen las empresas, hay que diferenciar, por ello es necesario entender el trabajo político que tiene el Congreso; hay que conocer en primera instancia el trabajo y en segunda instancia la cuestión de que más mujeres se integren en el Legislativo", apuntó la entrevistada.

En tanto, la diputada Nancy Jeanine García Martínez reconoció que persisten retos internos, entre ellos la distribución del trabajo en comisiones y la visibilización de las legisladoras dentro del propio Congreso.