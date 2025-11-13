logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Continúa el descenso de temperatura por el frente frío 13

Protección Civil emite recomendaciones ante riesgo de heladas en el Altiplano y zona Centro

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 07:27 a.m.
A
Continúa el descenso de temperatura por el frente frío 13

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 13 continuará afectando el territorio potosino durante los próximos días, provocando bajas temperaturas y posibles heladas en varias regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de 23 grados en la zona Centro y de 29 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta 1 grado en la capital y 5 grados en el Altiplano, donde existe probabilidad de heladas.

Ante este panorama, la CEPC exhortó a la población a tomar precauciones y protegerse del frío, especialmente a los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Entre las recomendaciones emitidas destacan:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

· Usar varias capas de ropa, aplicando el método "cebolla".

· Revisar calentadores, chimeneas y estufas, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

· Proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

· Mantener una buena hidratación y consumir frutas ricas en vitamina C.

· Evitar cambios bruscos de temperatura.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Continúa el descenso de temperatura por el frente frío 13
Continúa el descenso de temperatura por el frente frío 13

Continúa el descenso de temperatura por el frente frío 13

SLP

Redacción

Protección Civil emite recomendaciones ante riesgo de heladas en el Altiplano y zona Centro

Fast track a inciativa de censura
Fast track a inciativa de censura

Fast track a inciativa de censura

SLP

Daniel Ortiz

Propuesta de Héctor Serrano sobre IA, que pone en riesgo libertad de expresión, pasa hoy a comisión para votarse esta semana

Reconoce el Alcalde a lo mejor del deporte con Premio Municipal 2025
Reconoce el Alcalde a lo mejor del deporte con Premio Municipal 2025

Reconoce el Alcalde a lo mejor del deporte con Premio Municipal 2025

SLP

Redacción

En la Plaza de Aranzazú, los mejores atletas recibieron el máximo galardón capitalino

Con irregularidades en obra pública, 35 municipios: IFSE
Con irregularidades en obra pública, 35 municipios: IFSE

Con irregularidades en obra pública, 35 municipios: IFSE

SLP

Leonel Mora