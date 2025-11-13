Continúa el descenso de temperatura por el frente frío 13
Protección Civil emite recomendaciones ante riesgo de heladas en el Altiplano y zona Centro
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 13 continuará afectando el territorio potosino durante los próximos días, provocando bajas temperaturas y posibles heladas en varias regiones del estado.
De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de 23 grados en la zona Centro y de 29 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta 1 grado en la capital y 5 grados en el Altiplano, donde existe probabilidad de heladas.
Ante este panorama, la CEPC exhortó a la población a tomar precauciones y protegerse del frío, especialmente a los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Entre las recomendaciones emitidas destacan:
· Usar varias capas de ropa, aplicando el método "cebolla".
· Revisar calentadores, chimeneas y estufas, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
· Proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.
· Mantener una buena hidratación y consumir frutas ricas en vitamina C.
· Evitar cambios bruscos de temperatura.
