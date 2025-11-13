Continúa el descenso de temperatura por el frente frío 13

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 13 continuará afectando el territorio potosino durante los próximos días, provocando bajas temperaturas y posibles heladas en varias regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de 23 grados en la zona Centro y de 29 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta 1 grado en la capital y 5 grados en el Altiplano, donde existe probabilidad de heladas.

Ante este panorama, la CEPC exhortó a la población a tomar precauciones y protegerse del frío, especialmente a los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Entre las recomendaciones emitidas destacan:

· Usar varias capas de ropa, aplicando el método "cebolla".

· Revisar calentadores, chimeneas y estufas, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

· Proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

· Mantener una buena hidratación y consumir frutas ricas en vitamina C.

· Evitar cambios bruscos de temperatura.