Inicia Automotive Connection Potosí

Cientos de compradores, vendedores y oferentes de servicios directos, coinciden desde este miércoles en el Centro de Negocios Potosí, en el Automotive Connection Potosí, evento de encuentro de negocios que inauguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Además de los enlaces para trazar nuevas relaciones comerciales, los participantes reciben capacitación en técnicas de negociación y herramientas de prospectiva, la agilidad para la innovación constante en la ingeniería automotriz y la construcción del futuro de México.

El evento empresarial que por primera vez en la historia reúne a las grandes marcas que producen automóviles en San Luis Potosí, sus proveedores y empresas nuevas para establecer negociaciones, permite desde colaborar en enlaces nuevos para la industria y también trabajar con las empresas que requieren de autopartes en áreas de mayor cercanía con las industrias ancla.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona celebró que la industria en San Luis Potosí ha invertido más de 2 mil millones de dólares y que va por más, pero también lo atribuyó a la dinámica del propio estado de San Luis Potosí, que ha propiciado condiciones de buenas negociaciones y de facilidades administrativas para la instalación de la industria.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, dijo que el Clúster Automotriz es una realidad a partir de que se han tomado las previsiones necesarias para permitir que la logística y las facilidades en los trámites y en las condiciones generales, permitan una apertura rápida de empresas para aterrizar inversiones extranjeras.