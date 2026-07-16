Contraloría Gral. responde sobre obra El Saucito
Aunque se excede el plazo establecido sobre este procedimiento: Chávez Garza
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El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que la Contraloría General del Estado finalmente emitió una respuesta relacionada con el expediente del proyecto del paso a desnivel de El Saucito, luego de que transcurriera más de un mes desde que el Gobierno de la Capital atendió la observación realizada por la dependencia estatal.
De acuerdo con el funcionario, el Ayuntamiento respondió el requerimiento el pasado 10 de junio, tras una observación emitida el 27 de mayo. Sin embargo, la nueva respuesta de la Contraloría fue recibida hasta el 14 de julio, lo que, afirmó, excede los tiempos establecidos para este tipo de procedimientos.
Chávez Garza explicó que el acuerdo que regula el uso de la plataforma CompraNet San Luis Potosí establece un plazo de cinco días hábiles para que la autoridad correspondiente emita observaciones o autorice las bases de los procesos de contratación. No obstante, señaló que en este caso dicho periodo fue ampliamente superado.
Sostuvo que CompraNet es el único mecanismo oficial para notificar observaciones o incumplimientos, por lo que, al no existir señalamientos registrados en el sistema, no hay incumplimientos formalmente acreditados contra el Ayuntamiento.
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Ante una nueva observación, indicó que el Ayuntamiento realizaría de inmediato las acciones necesarias para solventarla y evitar que el retraso tenga repercusiones en el avance del proyecto vial contemplado para la zona de El Saucito.
El titular de Obras Públicas agregó que hasta la semana pasada existían más de 30 procedimientos municipales pendientes de cierre dentro de la plataforma. En días recientes fueron liberados siete expedientes, pero aún permanecen 22 abiertos, mientras continúan ingresando nuevos proyectos para su revisión.
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