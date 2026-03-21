Controlan incendio en Ciudad del Maíz; dañó 505 hectáreas

Tras la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, se logró el control al 100 por ciento del incendio forestal en la comunidad de Francia Chica, en Ciudad del Maíz, alcanzando además un 85 por ciento de liquidación.

Este avance permitió que la zona fuera entregada para su vigilancia a representantes del ejido y del ayuntamiento, como parte de un trabajo sin límites para proteger el entorno natural y a la población.

Desde el pasado 11 de marzo se mantuvo una alerta permanente ante el siniestro que afectó más de 505 hectáreas, principalmente de bosque de encino.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Mauricio Ordaz Flores, destacó que la intervención oportuna y la coordinación desde el Comité Estatal del Manejo del Fuego fueron clave para contener su avance.

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Durante el cierre de operaciones en el puesto de mando, se reconoció la participación de personal de Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), autoridades municipales, así como de voluntarios y ciudadanía que brindó apoyo con víveres.

Estas labores reflejan el cambio que se vive y se siente en la atención a emergencias, mientras se mantiene vigilancia permanente ante la temporada crítica de incendios forestales.