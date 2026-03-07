Corrigen a la SSPC: "no hay detenidos por homicidio de empresarios"
"Hemos estado trabajando en la carpeta de investigación", dijo García Cázares
Hasta el momento, no se tienen personas detenidas por la privación ilegal de la libertad y asesinato de los empresarios de Villa de Reyes, precisó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dicha aseveración contrasta con la reciente información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que adelantó que tres integrantes de una célula delictiva detenidos el domingo pasado en el municipio de Villa de Reyes, estarían implicados en dichos crímenes.
En la intervención policial, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a Hugo N. "El Mono" de 26 años, José N. "El Tortas" de 29 años y Tereso N. "El Bélico" de 40 años.
Pero García Cázares precisó que recientemente la Fiscalía General del Estado de Zacatecas remitió las diligencias del levantamiento de los cadáveres abandonados en territorio zacatecano, así como los certificados de necropsia.
"Hasta ahorita no tenemos ahorita ninguna persona detenida por esos hechos (...) hemos estado trabajando en la carpeta de investigación", refirió.
Detenidos en Villa de Reyes, vinculados a homicidio de empresarios: SSPC
Autoridades vinculan a la célula delictiva con hechos violentos en Zacatecas
