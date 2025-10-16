Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo
Tras separación de Adrián Cortázar Ruiz, se revelan más casos de corrupción en Protección Civil según el presidente municipal.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que la Contraloría Interna Municipal continúa recibiendo denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción en la Dirección de Protección Civil y reveló que se han detectado más de mil 400 trámites detenidos, situación que calificó el alcalde como “muy preocupante”.
El presidente municipal explicó que, tras la intervención de la dependencia y la separación de su ahora extitular, Adrián Cortázar Ruiz, han comenzado a salir a la luz más casos y quejas formales.
“En apenas cinco días hemos recibido una gran cantidad de nuevas denuncias en contra del director. Eso es muy preocupante, porque lo esperaba, pero no tanto. Incluso cadenas comerciales ya se presentaron por escrito señalando directamente al director”, afirmó.
