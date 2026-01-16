Creció 2.4% costo de casas en San Luis P.

Durante 2025, el costo de la vivienda en San Luis Potosí creció 2.4 puntos, por debajo del indicador nacional, aunque con un costo por metro cuadrado de construcción superior a los 26 mil pesos, San Luis Potosí fue el octavo estado más caro para construir vivienda en 2025, señala un estudio inmobiliario de Banorte.

De acuerdo al Indicador Banorte de Precios de Vivienda (Inbaprevi) correspondiente al último mes del año, el índice inmobiliario del estado quedó en 106.4 puntos, con una base de 100 puntos establecida en julio de 2024.

Para diciembre de 2025, el indicador era de 104 puntos, lo que implica un incremento de 2.4 puntos.

El indicador nacional fue superior, de 4.3 puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que respecta al costo de construcción, el precio por metro cuadrado de vivienda en San Luis Potosí fue de 26 mil 887 pesos, la octava cifra más alta.

La Ciudad de México, con 57 mil 672 pesos el metro fue la entidad más onerosa en este rubro, seguida de Nuevo León, con 53 mil 848 pesos y Jalisco, con 47 mil 359 pesos.

Por antigüedad, el costo más alto no es para la vivienda nueva, que alcanzó los 27 mil 233 pesos, mientras que para las casas de estreno, el costo fue de 27 mil 228.

El informe inmobiliario establece que en el estado, la proporción de casas con respecto al total, fue de 74.1 por ciento; el 25.9 restante corresponde a departamentos.

Por lo que respecta a la distribución por antigüedad, el 63.7 por ciento de las casas en el estado son nuevas, el 15.5 por ciento tiene entre 1 y 5 años.