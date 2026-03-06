logo pulso
"Cristal" se sale de control en SLP, alertan

La droga se ubica entre las de mayor consumo aquí: Saúl Montenegro

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
El consumo de cristal en San Luis Potosí ha rebasado la capacidad de atención existente y se ha convertido en una de las principales problemáticas relacionadas con las adicciones en el estado, advirtió Saúl Montenegro Mendoza, representante de centros de rehabilitación Unidos Sin Bandera.

Saúl Montenegro alerta sobre consumo de cristal en San Luis Potosí

El representante señaló que, aunque la Encuesta Nacional de Adicciones (ENAD) reporta una disminución en algunos indicadores, existe una amplia "cifra negra" de consumidores que no aparece en las estadísticas oficiales. Estimó que por cada persona identificada con adicción podría haber al menos cinco más que no son contabilizadas.

El entrevistado explicó que muchos consumidores de cristal llegan a crisis severas que rara vez son atendidas en hospitales, debido a la brecha en la atención en salud mental y al número limitado de psiquiatras, lo que deja a una parte importante de esta población sin el tratamiento oportuno.

Diputado Emilio Rosas y centros de rehabilitación plantean políticas públicas

Montenegro Mendoza indicó que, aunque la marihuana continúa consumiéndose y la cocaína presenta algunos repuntes, el cristal se ha convertido en la sustancia predominante por su accesibilidad y por los daños que provoca, especialmente entre jóvenes, incluyendo trastornos mentales.

Añadió que "esta situación ya puede observarse en las calles, donde cada vez es más frecuente ver a personas con afectaciones mentales asociadas al consumo viviendo en abandono".

Ante este panorama, diversos representantes de centros de rehabilitación sostuvieron un encuentro con el diputado Emilio Rosas Montiel para plantear la necesidad de impulsar políticas públicas basadas en justicia terapéutica, con el fin de priorizar el tratamiento sobre la criminalización del consumo.

