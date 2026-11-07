Cubrirán 104 emisoras de radio y TV proceso 2027

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San Luis Potosí tendrá 104 emisoras de radio y televisión consideradas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la cobertura de los procesos electorales de 2027. De acuerdo con el Catálogo Nacional aprobado por el organismo, en la entidad se registraron 57 estaciones de radio y 47 canales de televisión, que deberán cumplir con las disposiciones de transmisión de tiempos oficiales durante el proceso electoral.

De las emisoras potosinas, siete estaciones de radio operan en amplitud modulada (AM) y 50 en frecuencia modulada (FM). En televisión se contabilizan 25 canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) y 22 con multiprogramación. Por tipo de concesión, el catálogo registra 34 emisoras comerciales de radio y 40 canales comerciales de televisión, así como 23 emisoras de radio y siete canales de televisión públicos y sociales. También identifica una estación de radio que transmite en lenguas indígenas.

El acuerdo INE/CG578/2026, publicado el 5 de noviembre en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, establece que desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral correspondiente, cada estación de radio y canal de televisión deberá poner a disposición del INE 48 minutos diarios. Para San Luis Potosí, el calendario contempla el bloque 3 de fechas homologadas, con el cierre de las precampañas previsto para el 12 de febrero de 2027

Fuera de los procesos electorales, el organismo administra el 12 por ciento del tiempo total del Estado destinado a los partidos políticos y las autoridades electorales. En San Luis Potosí, ese porcentaje equivale a seis minutos con siete segundos en emisoras comerciales de radio, cuatro minutos con 55 segundos en canales de televisión y tres minutos con 36 segundos en concesionarios públicos y sociales.

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Además, durante las campañas electorales, el periodo de reflexión y hasta la conclusión de las jornadas electorales de 2027, deberá suspenderse la propaganda gubernamental en las emisoras que se ven y escuchan en las 32 entidades del país. La restricción tendrá excepciones para las campañas de información de las autoridades electorales, los servicios educativos y de salud, así como los mensajes necesarios para la protección civil en casos de emergencia.