Cuestiona Galindo la difusión de la auditoría del IFSE

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, cuestionó que se haya difundido información sobre la auditoría a la cuenta pública 2024 antes de que concluya el proceso formal de revisión por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), en la que se reportaron observaciones por más de 600 millones de pesos al Ayuntamiento capitalino.

Postura de Enrique Galindo sobre la auditoría

Galindo Ceballos afirmó que los procedimientos aún no están cerrados y que dar a conocer cifras o señalamientos de manera anticipada podría incluso poner en riesgo el debido proceso.

Señaló que, hasta el momento, ni siquiera ha sido notificado formalmente sobre dichas observaciones, por lo que consideró improcedente que se presenten como resoluciones firmes cuando todavía se encuentran en etapa de revisión y posible aclaración.

El edil sostuvo que "ninguna de las observaciones mencionadas es definitiva" y que el proceso contempla espacios de diálogo y documentación para solventar dudas. En ese contexto, dijo no entender la intención de hacer pública la información antes de que se agoten las etapas legales correspondientes, especialmente cuando, aseguró, existe coordinación y mesas de trabajo con el órgano fiscalizador.

Revisión y coordinación con órganos fiscalizadores

Para reforzar su postura, recordó que la cuenta pública 2024 también fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación, instancia que, según indicó, no emitió observaciones sobre el uso de recursos federales, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de esperar a que todos los procesos concluyan antes de adelantar conclusiones.

El jueves pasado, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) hizo públicos en su página web los reportes finales de la auditoría al ejercicio 2024 de todas las dependencias que revisó, incluida la alcaldía capitalina.