Cumplen normas de seguridad juegos de la feria, dice CEPC

Los 30 juegos mecánicos y el Dinner in the Sky que operarán en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) ya entregaron y cumplieron con los permisos y especificaciones para funcionar en regla, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La festividad, que inicia este 8 de agosto, prevé una derrama económica de más de 2 mil 500 millones de pesos y la asistencia de más de 8 millones de personas, de acuerdo con estimaciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En entrevista, Ordaz Flores detalló que los operadores de juegos y el personal de seguridad de antros serán credencializados, con el fin de que, en caso de cometer alguna irregularidad, puedan ser identificados, removidos y sancionados según la falta cometida.

Puso como ejemplo a los cadeneros o vigilantes de centros nocturnos, ya que si agreden o lesionan a un usuario serán detenidos y remitidos ante las autoridades competentes. La credencial incluirá fotografía y nombre del trabajador.

El coordinador estatal indicó que el complejo ferial cuenta con nueve salidas de emergencia, operadas por células de la CEPC, la Policía de Investigación (PDI), la Guardia Civil Estatal (GCE) y paramédicos, para garantizar una reacción inmediata y oportuna ante cualquier urgencia.

"El gobernador nos ha instruido de una forma coordinada y ordenada para que todos, de forma homologada, tomemos decisiones en todas y cada una de las acciones que lleguen a realizarse antes, durante y después del recinto", concluyó Ordaz Flores.

